Боттас оштрафован потерей мест в гонке Гран-при Катара за игнорирование жёлтых флагов

Вынесено решение относительно инцидента с участием пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, случившегося в квалификации Гран-при Катара. По окончании заезда финн был вызван к стюардам за игнорирование двойных жёлтых флагов.

Как следует из официального документа ФИА, Боттас потеряет три позиции в воскресной гонке Гран-при Катара. Во время объяснений Боттас признался, что просто не увидел жёлтые флаги.

В квалификации Валттери показал третий результат. Победу одержал его напарник Льюис Хэмилтон, второе место по итогам заезда досталось гонщику команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Напомним, что начало гонки Гран-при Катара запланировано на сегодня, 21 ноября. Старт состоится в 17:00 по московскому времени.