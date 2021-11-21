Ферстаппен оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Катара, Сайнс избежал наказания

Вынесено официальное решение по инциденту, случившемуся в квалификации Гран-при Катара, где пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам за игнорирование двойных жёлтых флагов.
Из соответствующего документа, опубликованного Международной автомобильной федерацией (ФИА), следует, что Ферстаппен потеряет 5 мест в гонке, которая состоится сегодня, 21 ноября. В то же время гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который также проигнорировал режим двойных жёлтых флагов, штрафа избежал.
В решении по Максу уточняется, что хотя на табло и на руле не было сигналов, маршалы показывали двойные жёлтые флаги, и Ферстаппен был обязан их учитывать. Что касается Сайнса, то он снизил скорость, что доказывает телеметрия. Поэтому в отношении него санкции не применили.
Напомним, что сам Ферстаппен после окончания квалификации заявил, что не видел жёлтых флагов на трассе. Графика телетрансляции также не демонстрировала режим двойных жёлтых флагов в концовке квалификации — они появлялись лишь на несколько секунд и локально.
- 21 ноября 2021
-
16:23
-
16:07
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
14:56
-
14:32
-
13:00
-
12:59
-
11:55
-
10:44
-
09:50
- 20 ноября 2021
-
23:50
-
22:17
-
21:16
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:39
-
20:33
-
19:28
-
18:55
-
18:05
-
17:47
-
17:17
-
16:34
-
15:15
-
15:01
-
14:51
-
14:01
-
13:10
-
12:33
-
11:31