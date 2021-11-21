Ферстаппен оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Катара, Сайнс избежал наказания

Вынесено официальное решение по инциденту, случившемуся в квалификации Гран-при Катара, где пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам за игнорирование двойных жёлтых флагов.

Из соответствующего документа, опубликованного Международной автомобильной федерацией (ФИА), следует, что Ферстаппен потеряет 5 мест в гонке, которая состоится сегодня, 21 ноября. В то же время гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который также проигнорировал режим двойных жёлтых флагов, штрафа избежал.

В решении по Максу уточняется, что хотя на табло и на руле не было сигналов, маршалы показывали двойные жёлтые флаги, и Ферстаппен был обязан их учитывать. Что касается Сайнса, то он снизил скорость, что доказывает телеметрия. Поэтому в отношении него санкции не применили.

Напомним, что сам Ферстаппен после окончания квалификации заявил, что не видел жёлтых флагов на трассе. Графика телетрансляции также не демонстрировала режим двойных жёлтых флагов в концовке квалификации — они появлялись лишь на несколько секунд и локально.