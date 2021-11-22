Ален Прост: лучший гонщик Формулы-1 — Фернандо Алонсо
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Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост выразил мнение, что Фернандо Алонсо является лучшим гонщиком Формулы-1. Напомним, на Гран-при Катара ветеран занял третье место, уступив только Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену.
«Я считаю, что лучший гонщик Формулы-1 — это Фернандо Алонсо. Его видение гонки, умение работать с шинами, обратная связь — это что-то невероятное.
Поначалу я сомневался, что Фернандо вольётся в командную работу «Альпин». Но Алонсо заверил, что сейчас является совсем другим человеком. И Фернандо оказался прав — он целиком посвятил себя командной работе.
Наш отрыв от «Альфа Таури»? Да, наша задача упростилась, но не стоит расслабляться», — цитирует Проста Auto, Motor und Sport.
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