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«Между нашими болидами есть различия». Боттас — об отставании от Хэмилтона в Катаре

«Между нашими болидами есть различия». Боттас — об отставании от Хэмилтона в Катаре
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что его болид отличается по характеристикам от того, на котором выступает его партнёр по команде Льюис Хэмилтон. Напомним, в практиках Гран-при Катара Боттас ехал быстрее Хэмилтона, но уже в квалификации начал сильно отставать по темпу.

«Я выяснил, что произошло, но не могу рассказывать подробности. В квалификации моя машина уже была не такой, как в пятницу, и не такой, как у Льюиса. Между нашими болидами есть различия», – приводит слова Боттаса Ilta-Sanomat.

Гран-при Катара. Итоговая квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +25,743
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +59,457
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.02,306
5. Эстебан Окон («Альпин») +1.20,570
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.21,274
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.21,911
8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23,126
9. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас»). + 1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») + 2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 2 круга
19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
20. Валттери Боттас («Мерседес») — сход.

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