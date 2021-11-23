В ФИА ответили на недовольство Льюиса Хэмилтона

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал недовольство пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по поводу инцидента с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Бразилии. Макс выдавил Хэмилтона с трассы, но не был наказан.



«Ничего не ясно. В ФИА сказали, что с разными стюардами каждая ситуация может трактоваться по-разному. Мне кажется, что каждый пилот за исключением Макса хотел разъяснений по этому вопросу», — говорил ранее Хэмилтон.



«Я думаю, всем ясно дали понять, чего стоит ожидать. Кто-то согласен, кто-то – нет. Но так было всегда. Всё время находится кто-то, кто выступает за, и кто-то, кто против. С нашей стороны были даны некоторые общие указания, но при этом каждому чётко дали понять, что любой случай будет рассматриваться по существу.



Хотел бы подчеркнуть, что мы не стали более снисходительны к инцидентам подобного рода. Мы предметно рассматриваем каждый, а потом выносим решение», — приводит слова Маси RacingNews365.