Как Ферстаппен может стать чемпионом Формулы-1 досрочно? 4 сценария для титула

За две Гран-при до окончания сезона-2021 Формулы-1 голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен опережает британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона всего на восемь очков. Практически наверняка мы узнаем имя нового (или старого) чемпиона Формулы-1 только на последнем этапе — Гран-при Саудовской Аравии. Однако в теории Ферстаппен может взять титул досрочно — для этого он должен создать задел в 26 очков. Подсчитываем, как это возможно.

1. Ферстаппен выигрывает с быстрейшим кругом, Хэмилтон — шестой или ниже

Победа в гонке в Джидде принесёт Ферстаппену 25 очков, быстрейший круг — ещё одно. Таким образом, гандикап может вырасти до 34 очков, так что Максу будет нужно, чтобы Хэмилтон набрал не больше восьми — именно столько даётся за шестое место. При отставании в 26 очков Льюис будет иметь возможность догнать Ферстаппена по очкам, но при равном числе баллов пилот «Ред Булл» всё равно станет чемпионом мира за счёт большего числа побед – 10 против 8.

2. Ферстаппен выигрывает без быстрейшего круга, Хэмилтон — седьмой или ниже

Если Макс берёт 25 очков, то ему надо, чтобы Льюис набрал не более семи очков. Таким образом, при седьмом месте Хэмилтона британцу не поможет, даже если он покажет быстрейший круг.

3. Ферстаппен — второй и с быстрейшим кругом, Хэмилтон — 10-й или ниже

Для гарантии титула голландцу даже необязательно побеждать. При 19 очках за вторую позицию и лучший круг Ферстаппен нарастит отрыв до 27 очков. Соответственно, лидеру «Ред Булл» нужно, чтобы Хэмилтон набрал не более одного очка. Тогда и победа с быстрейшим кругом в последней гонке Льюису не поможет: при равенстве очков он проиграет по победам 8-9.

4. Ферстаппен — второй без быстрейшего круга, Хэмилтон — без очков

Без быстрейшего круга Макс оторвётся на 26 очков — то есть добьётся того самого минимума, который теоретически способен гарантировать ему титул. Но только в том случае, если Льюис не попадёт в топ-10. Напомним, если пилот не попадает в десятку, то прохождение быстрейшего круга ему уже ничего не даст: бонусного балла такой гонщик не получит.