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Тарквини — об уходе из спорта в Сочи: надеюсь завоевать подиум и завершить карьеру красиво

Тарквини — об уходе из спорта в Сочи: надеюсь завоевать подиум и завершить карьеру красиво
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27 и 28 ноября в Сочи пройдет FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 – финальный этап Кубка мира по турингу.

Легендарный итальянский гонщик Габриэле Тарквини в Сочи завершит свою карьеру. Пилот отметил, что для него этот этап будет особенным.

«Конец карьеры – это конец карьеры, и в любом случае этап в Сочи будет для меня очень важен. Это не будет обычным завершением сезона, так как я заканчиваю свое выступление в гонках. Есть ли у меня какие-то особые ощущения от того, что завершаю карьеру на трассе Формулы 1? Я не был еще ни разу в Сочи, поэтому мне скорее интересно попробовать новую для себя трассу.

Я надеюсь в Сочи завоевать подиум и завершить карьеру красиво. Это моя основная цель в заключительных гонках», — цитирует Тарквини пресс-служба АНО «Росгонки».

Продажа билетов на заключительный этап Кубка мира WTCR открыта на официальном сайте компании-промоутера. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна Сочи Автодрома, откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах.

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