Тарквини — об уходе из спорта в Сочи: надеюсь завоевать подиум и завершить карьеру красиво

27 и 28 ноября в Сочи пройдет FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 – финальный этап Кубка мира по турингу.
Легендарный итальянский гонщик Габриэле Тарквини в Сочи завершит свою карьеру. Пилот отметил, что для него этот этап будет особенным.
«Конец карьеры – это конец карьеры, и в любом случае этап в Сочи будет для меня очень важен. Это не будет обычным завершением сезона, так как я заканчиваю свое выступление в гонках. Есть ли у меня какие-то особые ощущения от того, что завершаю карьеру на трассе Формулы 1? Я не был еще ни разу в Сочи, поэтому мне скорее интересно попробовать новую для себя трассу.
Я надеюсь в Сочи завоевать подиум и завершить карьеру красиво. Это моя основная цель в заключительных гонках», — цитирует Тарквини пресс-служба АНО «Росгонки».
Продажа билетов на заключительный этап Кубка мира WTCR открыта на официальном сайте компании-промоутера. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна Сочи Автодрома, откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах.
- 25 ноября 2021
-
11:00
-
09:53
-
00:40
- 24 ноября 2021
-
23:59
-
22:41
-
21:22
-
20:12
-
19:14
-
18:14
-
17:03
-
15:39
-
14:56
-
13:50
-
12:44
-
11:37
-
09:57
-
00:21
- 23 ноября 2021
-
23:07
-
21:53
-
21:38
-
20:47
-
19:44
-
18:45
-
17:59
-
16:54
-
15:50
-
14:56
-
13:56
-
13:18
-
12:59
-
12:24
-
11:59
-
10:46
-
09:59
-
00:49