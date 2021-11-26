В «Хаасе» рассказали, сможет ли Мазепин использовать более лёгкое шасси в этом сезоне

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что более лёгкое шасси на автомобиле пилота команды Никиты Мазепина может быть отремонтировано к следующим стартам нынешнего сезона. Ранее Никита сетовал, что ему пришлось отказаться от него в пользу более тяжёлого после пятничных тренировок Гран-при Катара из-за обнаруженной трещины.
«Мы изучаем это. Полагаю, его можно починить, хотя оно треснуло довольно сильно. Однако ремонт вполне возможен. Если честно, я уже запутался со всеми этими шасси. Для меня они все одинаковы. Всем же и так известно моё мнение на этот счёт», — приводит слова Штайнера Motorsport.
Напомним, Гран-при Саудовской Аравии состоится с 3 по 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Уралкалий» Мазепина-старшего готов увеличить финансирование «Хааса» в 2022 году.
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