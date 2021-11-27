Тото Вольф высказался о жёстком противостоянии с «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о напряжённых отношениях с главным соперником, командой «Ред Булл» и её боссом Кристианом Хорнером.



«Борьба идёт на всех уровнях, политическом, спортивном и техническом. Это очевидно. И кто бы не оказался впереди по её итогам, сделает это заслуженно. Ведь битва была на очень высоком уровне. Градус слишком высок. Едва ли можно ожидать, что мы станем ужинать с командой противника.



И дело не в положительных или отрицательных эмоциях. Я просто не чувствую особого давления. В моей жизни бывали ситуации, когда напряжение было гораздо выше. Но, конечно, я рьяно отстаиваю интересы моей команды и гонщиков. Вот тогда эмоции и выходят наружу», — приводит слова Вольфа Speedweek.

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