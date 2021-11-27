Тото Вольф высказался о жёстком противостоянии с «Ред Булл»
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о напряжённых отношениях с главным соперником, командой «Ред Булл» и её боссом Кристианом Хорнером.
«Борьба идёт на всех уровнях, политическом, спортивном и техническом. Это очевидно. И кто бы не оказался впереди по её итогам, сделает это заслуженно. Ведь битва была на очень высоком уровне. Градус слишком высок. Едва ли можно ожидать, что мы станем ужинать с командой противника.
И дело не в положительных или отрицательных эмоциях. Я просто не чувствую особого давления. В моей жизни бывали ситуации, когда напряжение было гораздо выше. Но, конечно, я рьяно отстаиваю интересы моей команды и гонщиков. Вот тогда эмоции и выходят наружу», — приводит слова Вольфа Speedweek.
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
17:32
-
17:07
-
15:57
-
15:03
-
14:05
-
12:41
-
11:40
-
10:33
-
09:53
-
00:55
-
00:08
- 26 ноября 2021
-
23:03
-
21:59
-
21:49
-
20:33
-
19:51
-
18:46
-
17:43
-
16:00
-
14:37
-
13:24
-
13:01
-
12:04
-
11:02
-
10:07
-
00:54
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
21:19
-
20:17
-
19:02
-
17:50
-
16:41
-
15:43
-
14:13
-
12:53
Партнерский контент