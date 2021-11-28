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Первая гонка WTCR в Сочи определила чемпиона, пилоты «Лады» — 18-й и 19-й

Первая гонка WTCR в Сочи определила чемпиона, пилоты «Лады» — 18-й и 19-й
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Гонщик команды Cupra Микель Аскона одержал победу в первой гонке этапа чемпионата WTCR в Сочи. Вторым по итогам заезда стал Жан-Карл Вернэ (Hyundai), замкнул тройку лучших Фредерик Вервиш, представляющий Audi.

Ян Эрлаше (Lynk & Co) в этой гонке стал шестым, сумев благодаря такому результату добиться победы в чемпионате.

Российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, представляющие команду LADA ROSNEFT SPORT, заняли 18-е и 19-е место соответственно.

Напомним, «Лада» выступает на этапе WTCR по уайлд-кард. Команда дебютирует в чемпионате и получила перед стартом этапа максимальный балласт на свои машины.

WTCR. Сочи. Первая гонка

1. Микель Аскона (Cupra) — 11 кругов
2. Жан-Карл Вернэ (Hyundai) +1,403
3. Фредерик Вервиш (Audi) +2,432
4. Жиль Магнус (Audi) +2,737
5. Натанаэль Бертон (Audi) +4,492
6. Ян Эрлаше (Lynk & Co) +6,003
...18. Кирилл Ладыгин (LADA) +34,196
19. Михаил Митяев (LADA) +39,983

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