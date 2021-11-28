Первая гонка WTCR в Сочи определила чемпиона, пилоты «Лады» — 18-й и 19-й

Гонщик команды Cupra Микель Аскона одержал победу в первой гонке этапа чемпионата WTCR в Сочи. Вторым по итогам заезда стал Жан-Карл Вернэ (Hyundai), замкнул тройку лучших Фредерик Вервиш, представляющий Audi.



Ян Эрлаше (Lynk & Co) в этой гонке стал шестым, сумев благодаря такому результату добиться победы в чемпионате.



Российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, представляющие команду LADA ROSNEFT SPORT, заняли 18-е и 19-е место соответственно.



Напомним, «Лада» выступает на этапе WTCR по уайлд-кард. Команда дебютирует в чемпионате и получила перед стартом этапа максимальный балласт на свои машины.



WTCR. Сочи. Первая гонка



1. Микель Аскона (Cupra) — 11 кругов

2. Жан-Карл Вернэ (Hyundai) +1,403

3. Фредерик Вервиш (Audi) +2,432

4. Жиль Магнус (Audi) +2,737

5. Натанаэль Бертон (Audi) +4,492

6. Ян Эрлаше (Lynk & Co) +6,003

...18. Кирилл Ладыгин (LADA) +34,196

19. Михаил Митяев (LADA) +39,983