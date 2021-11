«Запомню навсегда тот сезон за рулём «Лады». Интервью с чемпионом Кубка мира по турингу

«Сочи Автодром» в 2021 году впервые примет этап Кубка мира WTCR. На черноморском побережье решится судьба титулов в личном и командном зачётах, которые по итогам семи прошедших уик-эндов возглавляют действующие чемпионы — француз Ян Эрлаше и его коллектив Cyan Racing Lynk & Co. Перед российскими гонками самый молодой в истории WTCR чемпион и лидер сезона-2021 в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о своей карьере, выступлениях на «Ладе» и сражениях с дядей на трассе.

«Ни на мгновение не забываем, что являемся не просто напарниками, но и родственниками»

– В туринговые гонки обычно приходят пилоты, пробовавшие себя в формульных сериях, но вы сразу начали свою карьеру в «кузовах». Как так вышло?

– Есть несколько причин, почему моя гоночная карьера началась сразу с туринговых автомобилей. Во-первых, в гонки я пришёл достаточно поздно — в 17 лет я был уже слишком старым, чтобы начинать гоняться в формульных сериях, и к тому же у меня не было никакого опыта в картинге. Во-вторых, мой дядя Иван Мюллер, будучи одной из мировых звёзд туринга, подсказал, что можно начать выступать в гонках сразу с кузовных автомобилей. Иван был рад поделиться своим огромным опытом, чтобы мой процесс обучения в автоспорте шёл быстрее, поэтому-то я сразу оказался за рулём «кузовов».



– Каково вам сражаться с дядей — таким знаменитым гонщиком?

– Мы ни на мгновение не забываем, что являемся не просто напарниками по команде, но и родственниками. Как Ян Эрлаше-гонщик и Иван Мюллер-гонщик мы защищаем цвета одного гоночного коллектива и всегда работаем на общий успех Cyan Racing Lynk & Co. Как Ян Эрлаше-племянник и Иван Мюллер-дядя мы помним, что в гонках представляем одну семью, и это определённо накладывает свой отпечаток на нашу борьбу — если мы сражаемся за позицию на трассе, то, безусловно, эта битва будет не такой жёсткой и бескомпромиссной, как с любым другим соперником.



Если победит Иван — я буду радоваться за него, если выиграю я — за меня порадуется Иван, а команда при любом раскладе будет в выигрыше. Поэтому мы всегда помним об общем результате, и если есть неоправданный риск потерять всё, то кто-то из нас готов отступить. Плюс для меня каждое сражение с дядей на трассе — это отличная возможность научиться чему-то новому и перенять опыт одного из самых лучших туринговых пилотов мира. Обучение не заканчивается никогда.

– Из других пилотов кого могли бы отметить особо?

– Мне очень интересно бороться с Габриэле Тарквини. Это живая легенда автоспорта, которая до сих пор может сражаться на невероятно высоком уровне. Каждый раз, когда я вижу Габриэле на трассе и понимаю, что мы будем биться за позицию, это становится очень непростой задачей. Сражения всегда плотные, сложные, но корректные — Тарквини как никто другой чувствует грань, переходить которую нельзя, поэтому на трассе с ним всегда интересно. Отмечу, пожалуй, ещё Эстебана Геррьери, который также борется предельно жёстко и всегда атакует по максимуму.

– Жёсткая борьба не всегда проходит без столкновений — как к этому относитесь?

– Я люблю, когда на трассе сочетаются чистые обгоны и небольшая контактная борьба. Когда ты обгоняешь соперника без столкновений, то всегда приятно, что нашёл возможность совершить чистый манёвр. С другой стороны, мы выступаем на кузовных машинах, которые позволяют слегка потолкаться, и это тоже забавно со своей точки зрения. Я не говорю о жёстких столкновениях, когда один из соперников сходит после поломки автомобиля, но небольшие контакты — часть туринговых гонок. Выталкивать пилотов, ломать их машины — нет, это мне не нравится, но слегка коснуться бортами в борьбе за позицию — это, как мне кажется, вполне нормальное явление для WTCR.

«Очень многое узнал о культуре страны, о русской кухне и даже немного выучил русский»

– Почему из всех кузовных категорий вы в итоге выбрали туринг?

– За время участия в гонках у меня была возможность попробовать разные автомобили — от монокубкового Volkswagen Scirocco R и Mitjet 2L до силуэтов French Supertourisme Championship и прототипов LMP3 в European Le Mans Series, но поворотным моментом для меня стал сезон-2017, когда я дебютировал в чемпионате мира WTCC в составе частной команды. Я получил уникальную возможность провести год в топовой категории и, воспользовавшись ей, понял, что мне интересно выступать в такой серии за рулём такого автомобиля. Кстати, это была Lada Vesta WTCC!



– Как вышло, что вы оказались пилотом российского седана?

– Сказать честно, я не выбирал «Ладу». Просто на тот момент единственной возможностью дебютировать в WTCC были выступления за команду RC Motorsport, которая использовала российские машины. Но я рад, что всё сложилось именно так. Для дебютанта было правильно оказаться в небольшом частном коллективе, чтобы избавиться от ненужного прессинга, а за рулём Lada Vesta я получил возможность набираться опыта. В том году мне удалось выиграть одну гонку и дважды занять второе место, что для новичка серии из независимой команды было огромным успехом.

– До прихода в WTCC что вы вообще знали о «Ладе», о России и как отреагировали на выступления за российскую марку ваши болельщики?

– На тот момент для меня «Лада» ассоциировалась исключительно с внедорожником «Нива». Я знал, что «Лада» — это главная автомобильная марка в России, но и только. Когда я оказался за рулём «Весты», то марка открылась для меня с новой стороны — это был интересный опыт.

Самое главное, что меня удивило — это невероятная поддержка россиян. После того как было официально объявлено, что я поеду за RC Motorsport на Lada Vesta WTCC, то на меня обрушился целый шквал сообщений в социальных сетях. Помню, как мне писали «О, ты поедешь на «Ладе» в чемпионате мира! Круто, удачи тебе!» — я не ожидал такой реакции от болельщиков и был очень приятно удивлён.



Кроме того, вся команда, кроме моего гоночного инженера, состояла из русских, так что большую часть 2017 года я провёл в окружении россиян и очень многое узнал о культуре страны, о русской кухне и даже немного выучил русский язык. К сожалению, сейчас я позабыл почти все русские слова, но я точно запомню навсегда тот сезон за рулём «Лады», ту первую победу в WTCC и те эмоции, которые мы все пережили в 2017 году.

– Сейчас у «Лады» есть автомобиль по регламенту TCR — готовы вспомнить прежние годы и вернуться за руль Lada Vesta?

– Интересный вопрос! Сейчас у меня действующий многолетний контракт с командой Cyan Racing Lynk & Co на выступления за рулём Lynk & Co 03 TCR, поэтому говорить о выступлениях на Lada Vesta Sport TCR пока невозможно. Но ничего нельзя исключать — кто знает, как всё случится в будущем. Но сейчас я пилот Cyan Racing и вместе со своей командой сражаюсь за второй титул в WTCR.



– Вашими соперниками в Сочи станут в том числе и гонщики заводской команды «Лада» — что вы вообще знаете об этом коллективе и его пилотах?

– Я стараюсь следить за чемпионатами TCR по всему миру, включая Россию, поэтому немного знаю о команде Lada Sport Rosneft. Знаю, что за неё выступают Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев, что едут они на Lada Vesta Sport TCR и что гонщики очень быстры в российской серии РСКГ. Но всё-таки WTCR — это другой чемпионат. Здесь используются покрышки Goodyear, к которым надо адаптироваться, здесь очень много сильных пилотов.



Но я уверен, что у российской команды получится хорошо выступить на домашнем этапе — в конце концов, они лучше всех участников кубка мира знают «Сочи Автодром». В составе Lada Sport Rosneft поедет двукратный чемпион TCR Russia Кирилл Ладыгин, а это уже говорит о многом. Но всё решит balance of performance и то, как команда сможет сработаться с новыми покрышками. Точно могу сказать, что, учитывая опыт коллектива и пилотов, есть все шансы увидеть Lada Vesta Sport TCR в топ-10 на этапе в России.

«Этап в Сочи будет очень важен для нас»

– «Сочи Автодром» дебютирует в WTCR — как готовились к этому этапу и новой для всех трассе?

– В 2015 году я выступал на «Сочи Автодроме» в серии Mitjet Russia, так что небольшое представление о трассе имею. Конечно, гоняться на Mitjet 2L и машинах TCR не одно и то же, но хотя бы конфигурацию трека и его характер я представляю. Как и ко всем новым трассам, мы готовимся с помощью компьютерного симулятора и видеоигр, а также просматриваем все доступные видео — трансляции гонок, онборды с камер. Всё это помогает нам начать уик-энд на незнакомом автодроме хотя бы с каким-то базовым набором информации.



Этап в Сочи будет очень важен для нас. До конца сезона осталось всего две гонки, которые пройдут на новой для WTCR трассе. Мы лидируем в чемпионате в личном и командном зачётах с определённым преимуществом над соперниками, но борьба закончится только после клетчатого флага второго заезда на «Сочи Автодроме». До этого момента ни на секунду нельзя будет расслабляться — сражение очень плотное, пилоты и команды очень близки, претендентов на титулы несколько, так что наша задача – просто показать всё, на что мы способны, а там посмотрим. Сделаем всё зависящее от нас, чтобы защитить титулы.

– Сезон-2021 стал для вас первым в статусе чемпиона — проще было впервые взять титул или защищать его по ходу следующего года?

– Буду честен — на мой взгляд, защитить завоёванный титул сложнее, чем стать чемпионом в первый раз. Поймите правильно — и выиграть титул, и защитить его непросто, но всё-таки когда ты начинаешь сезон в статусе действующего победителя серии, то это оказывает на тебя дополнительное давление. Завоевав чемпионство, ты уже не хочешь разочаровывать ни себя, ни команду, ни болельщиков, поэтому сам себе «накручиваешь» прессинг и этим усложняешь свою задачу. И у меня происходит именно так — в стремлении доказать, что твой первый титул не был случайностью, сам себе создаёшь давление, с которым сам же потом и должен справиться.



Сезон-2021 для меня складывается неплохо. Да, начало чемпионата могло быть и лучше — два первых уик-энда были достаточно сложными для меня и команды, особенно в Германии, где мы упустили победу. Но затем всё более-менее наладилось. Я выиграл две гонки, завоевал несколько подиумов, набирал очки. Да, могло быть и лучше, но в итоге команда может гордиться проделанной работой, ведь за один этап до финиша сезона мы лидируем в чемпионате в обоих зачётах, и это главное.

– В прошлом году дополнительное давление создавала неопределённость с календарём из-за пандемии и в целом плотность гоночного расписания…

– Прошлый сезон был действительно весьма специфическим: нам приходилось выступать чуть ли не еженедельно, поэтому в 2021 году мне гоняться более комфортно. Возможность отдохнуть между этапами всегда очень важна и помогает лучше подготовиться к следующим гонкам. Но все мы — и пилоты, и команды — профессионалы и готовы к любой задаче. Если надо, то гонщики будут выступать каждый уик-энд, хотя для механиков это достаточно серьёзная нагрузка и, формируя календарь, надо помнить об этом.



Понятно, что сезон-2020 получился таким, каким он получился, по независящим от WTCR причинам, но в этом году с новым календарём нам проще. Мне нравится, что в чемпионате осталась «Нордшляйфе», куда я всегда приезжаю с огромным удовольствием, а также я рад появлению «Адрии», которая оказалась очень интересной трассой, и многообещающего «Сочи Автодрома».