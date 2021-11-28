Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ты всегда был отличным другом». Монтойя и Квят отреагировали на смерть Фрэнка Уильямса

«Ты всегда был отличным другом». Монтойя и Квят отреагировали на смерть Фрэнка Уильямса
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя отреагировал на смерть легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

«Фрэнк, мы все будем по тебе скучать. Ты был большим источником вдохновения в моей жизни и карьере и всегда был отличным другом. Молюсь за тебя и твою семью. По тебе будут скучать», — написал Монтойя в своём «инстаграме».

Известный российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят тоже выразил свои соболезнования по поводу кончины Уильямса.

«Покойтесь с миром, сэр Фрэнк Уильямс», — написал Квят в «Твиттере».

Фрэнк Уильямс являлся легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 ещё в 1969 году, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.

Скончался создатель одной из величайших команд Ф-1. Памяти Железного Фрэнка Скончался создатель одной из величайших команд Ф-1. Памяти Железного Фрэнка
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021