«Ты всегда был отличным другом». Монтойя и Квят отреагировали на смерть Фрэнка Уильямса

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя отреагировал на смерть легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
«Фрэнк, мы все будем по тебе скучать. Ты был большим источником вдохновения в моей жизни и карьере и всегда был отличным другом. Молюсь за тебя и твою семью. По тебе будут скучать», — написал Монтойя в своём «инстаграме».
Известный российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят тоже выразил свои соболезнования по поводу кончины Уильямса.
«Покойтесь с миром, сэр Фрэнк Уильямс», — написал Квят в «Твиттере».
Фрэнк Уильямс являлся легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 ещё в 1969 году, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.
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