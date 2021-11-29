G-Drive Racing возвращается в WEC, Роман Русинов не будет выступать в гонках

Российская команда G-Drive Racing объявила о возвращении в чемпионат WEC, а также об участии в знаменитом американском марафоне «24 часа Дайтоны».
В настоящий момент состав команды в чемпионате WEC неизвестен, однако Motorsport сообщает, что Роман Русинов не будет выступать ни в одном экипаже команды.
«Мы рады расширять то, что уже было невероятно успешным партнёрством с G-Drive Racing. Вместе мы завоевали три титула на двух континентах с момента начала нашего сотрудничества с 2019 года, выиграв азиатскую серию Ле-Ман два года подряд и поддержав это трофеем европейской серии Ле-Ман 2021 года в категории Pro-Am. Пришло время выйти на мировую арену в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и наша цель в том, чтобы участвовать в «Тройной короне» гонок на выносливость в Дайтоне, Себринге и Ле-Мане. Это будет важный год для Algarve Pro Racing, мы полностью к нему готовы и нам не терпится начать», — цитирует Стюарта Кокса пресс-служба команды Algarve Pro Racing, сотрудничающей с G-Drive.
- 30 ноября 2021
-
01:04
- 29 ноября 2021
-
23:52
-
22:44
-
21:58
-
20:57
-
20:04
-
18:27
-
17:28
-
16:30
-
15:30
-
14:10
-
13:23
-
12:15
-
10:55
-
09:54
- 28 ноября 2021
-
23:54
-
22:53
-
21:35
-
20:23
-
19:32
-
18:30
-
17:38
-
15:56
-
15:41
-
14:35
-
14:04
-
12:59
-
12:00
-
10:58
-
10:09
-
00:56
- 27 ноября 2021
-
23:02
-
21:46
-
20:55
-
19:52