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G-Drive Racing возвращается в WEC, Роман Русинов не будет выступать в гонках

G-Drive Racing возвращается в WEC, Роман Русинов не будет выступать в гонках
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Российская команда G-Drive Racing объявила о возвращении в чемпионат WEC, а также об участии в знаменитом американском марафоне «24 часа Дайтоны».

В настоящий момент состав команды в чемпионате WEC неизвестен, однако Motorsport сообщает, что Роман Русинов не будет выступать ни в одном экипаже команды.

«Мы рады расширять то, что уже было невероятно успешным партнёрством с G-Drive Racing. Вместе мы завоевали три титула на двух континентах с момента начала нашего сотрудничества с 2019 года, выиграв азиатскую серию Ле-Ман два года подряд и поддержав это трофеем европейской серии Ле-Ман 2021 года в категории Pro-Am. Пришло время выйти на мировую арену в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и наша цель в том, чтобы участвовать в «Тройной короне» гонок на выносливость в Дайтоне, Себринге и Ле-Мане. Это будет важный год для Algarve Pro Racing, мы полностью к нему готовы и нам не терпится начать», — цитирует Стюарта Кокса пресс-служба команды Algarve Pro Racing, сотрудничающей с G-Drive.

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