Экс-гонщику Формулы-1 вернули шлем, украденный 23 года назад

Экс-гонщик Формулы-1 Норберто Фонтана, в 1997 году принявший участие в нескольких гонках за команду «Заубер», рассказал, что ему вернули украденный 23 года назад гоночный шлем.
В 1998 году дом Фонтаны в Буэнос-Айресе был ограблен, в числе прочего был похищен шлем, в котором он участвовал в тестовых гонках «Заубера». Полиция не смогла обнаружить похитителей.
Несколько дней назад другой аргентинский гонщик Кристиан Мионетто заметил на улице женщину, которая ехала на мотоцикле в шлеме, очень похожем на украденный. Мионетто послал Фонтане фото и тот подтвердил, что это его шлем. Тогда Мионетто за небольшую сумму выкупил у женщины пропажу, рассказав историю шлема. Та заверила, что не имеет отношения к похищению.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Норберто Фонтаны.
Любопытно, что пропавший так давно шлем находится в хорошем состоянии. В нём лишь пропала система связи.
- 30 ноября 2021
-
13:20
-
11:55
-
10:59
-
09:54
-
09:35
-
01:04
- 29 ноября 2021
-
23:52
-
22:44
-
21:58
-
20:57
-
20:04
-
18:27
-
17:28
-
16:30
-
15:30
-
14:10
-
13:23
-
12:15
-
10:55
-
09:54
- 28 ноября 2021
-
23:54
-
22:53
-
21:35
-
20:23
-
19:32
-
18:30
-
17:38
-
15:56
-
15:41
-
14:35
-
14:04
-
12:59
-
12:00
-
10:58
-
10:09