Экс-гонщику Формулы-1 вернули шлем, украденный 23 года назад

Экс-гонщик Формулы-1 Норберто Фонтана, в 1997 году принявший участие в нескольких гонках за команду «Заубер», рассказал, что ему вернули украденный 23 года назад гоночный шлем.



В 1998 году дом Фонтаны в Буэнос-Айресе был ограблен, в числе прочего был похищен шлем, в котором он участвовал в тестовых гонках «Заубера». Полиция не смогла обнаружить похитителей.



Несколько дней назад другой аргентинский гонщик Кристиан Мионетто заметил на улице женщину, которая ехала на мотоцикле в шлеме, очень похожем на украденный. Мионетто послал Фонтане фото и тот подтвердил, что это его шлем. Тогда Мионетто за небольшую сумму выкупил у женщины пропажу, рассказав историю шлема. Та заверила, что не имеет отношения к похищению.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Норберто Фонтаны.

Любопытно, что пропавший так давно шлем находится в хорошем состоянии. В нём лишь пропала система связи.