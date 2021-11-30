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Формула-1 заинтересована в проведении второго Гран-при в Китае

Формула-1 заинтересована в проведении второго Гран-при в Китае
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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о перспективах проведения сразу двух Гран-при в КНР. Отметим, что этап в Шанхае не проводится два последние года из-за пандемии коронавируса.

«Могу вам сказать, что в Китае есть ещё один город, который проявляет заинтересованность в проведении Гран-при. В следующем году нас опять не будет в Китае, но не потому, что мы этого не хотим. Всему виной пандемия. Вот почему мы сразу же продлили контракт ещё на три года. Уверен, что присутствие Чжоу в Формуле-1, первого китайского гонщика в «Королевских гонках», окажет огромное влияние. Безусловно, это то, к чему мы стремимся. Думаю, все производители проявляют к этому интерес», — приводит слова Доменикали The Race.

В следующем сезоне китаец Гуаньюй Чжоу будет пилотом «Альфа Ромео».

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