«Нужно найти свой подход». Шумахер — о предстоящем выступлении на ГП Саудовской Аравии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт с 3 по 5 декабря.



«250 км/ч — звучит довольно быстро, поэтому определённо интересно посмотреть, каково будет ездить по этой трассе. Никто раньше на ней не был, поэтому, чтобы справиться, важно будет набрать темп уже в первой тренировке. Кроме того, немаловажно найти свой подход. Тогда можно будет понять философию трассы.



Пожалуй, трасса в Бразилия, больше всего мне подходит с точки зрения последовательности поворотов. Я не до конца знаю, что нас ждёт в Джидде, но будет интересно посмотреть. А вообще у меня нет никаких особых предпочтений – мне просто нравится управлять машиной, поэтому я с нетерпением жду возможности начать заезды и наконец всё это испытать», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».