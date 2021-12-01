Тото Вольф: мы мотивированы более, чем когда-либо

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт на этой неделе: с 3 по 5 декабря.



«Впереди две гонки, по результатам которых определится судьба титула в личном зачёте и команда, которая завоюет Кубок конструкторов. Мы рады, что участвуем в борьбе на данном этапе сезона, это честь и свидетельство нашего упорства. Битва продолжается, и наша цель ясна.



В прошлый раз мы стали свидетелями безупречной езды Льюиса в Катаре, который вёл гонку от старта до финиша. Видели прорыв Валттери, пока прокол не вывел его из борьбы.



В последнее время наш болид хорошо работает и, вероятно, в лучшей форме за весь сезон, а гонщики уверены, что используют его потенциал до предела. Это обнадеживает в преддверии финальных гонок и даёт нам мощный импульс для дальнейшей борьбы.



Джидда — это ещё один совершенно новый вызов, совершенно новая трасса, с которой нам нужно разобраться. Командой была проделана большая работа. Мы мотивированы более, чем когда-либо, и с нетерпением ждём дебютного Гран-при в Саудовской Аравии.



Всего несколько дней назад мы потеряли сэра Фрэнка Уильямса. Но в эти выходные он будет с нами, в наших мыслях, и мы сделаем все возможное, чтобы показать выступление, достойное его гоночного духа», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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