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Даниэль Риккардо: мы действительно не знаем, чего ожидать в Джидде

Даниэль Риккардо: мы действительно не знаем, чего ожидать в Джидде
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мыслями о выступлении команды на предстоящем этапе в Джидде, где пройдёт Гран-при Саудовской Аравии.

«После напряжённой, но в конечном счёте разочаровывающей серии из трёх гонок подряд, было хорошо немного отдохнуть и перезагрузиться для двух последних заездов года. Мы действительно не знаем, чего ожидать в Джидде, но усердно работали всей командой, чтобы подготовиться к этому событию. Мы отправляемся на Ближний Восток с намерением сражаться и сделаем всё возможное, чтобы завершить сезон на хорошей ноте», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Макларена».

Гран-при Саудовской Аравии состоится с 3 по 5 декабря. Ранее о выступлении на нём высказался пилот «Хааса» Мик Шумахер.

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