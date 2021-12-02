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Хорнер обвинил Хилла в необъективности по отношению к Ферстаппену

Хорнер обвинил Хилла в необъективности по отношению к Ферстаппену
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о комментариях чемпиона мира 1996 года, а ныне эксперта Деймона Хилла. По словам главы команды, Хилл не скрывает, что отдаёт предпочтение пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Сейчас есть британский пилот, который может стать рекордсменом, выиграв чемпионат. А Деймон, очевидно, никогда не был фанатом Макса. Поэтому и появляются такие комментарии. Иногда из-за этого теряется объективность.

Почему я считаю, что Хилл не является фанатом Макса? Это лучше спросить у самого Деймона. Но он не является поклонником таланта Ферстаппена. По крайней мере, я это вижу», — цитирует Хорнера Telegraph.

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