Хорнер обвинил Хилла в необъективности по отношению к Ферстаппену

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о комментариях чемпиона мира 1996 года, а ныне эксперта Деймона Хилла. По словам главы команды, Хилл не скрывает, что отдаёт предпочтение пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону в борьбе с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



«Сейчас есть британский пилот, который может стать рекордсменом, выиграв чемпионат. А Деймон, очевидно, никогда не был фанатом Макса. Поэтому и появляются такие комментарии. Иногда из-за этого теряется объективность.



Почему я считаю, что Хилл не является фанатом Макса? Это лучше спросить у самого Деймона. Но он не является поклонником таланта Ферстаппена. По крайней мере, я это вижу», — цитирует Хорнера Telegraph.