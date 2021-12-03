Хэмилтон — лучший во второй практике Гран-при Саудовской Аравии, Леклер разбил машину

В Джидде завершилась вторая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, второе время — у его напарника Валттери Боттаса, третьим стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал четвёртым.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 18-м.



В концовке тренировки пилот «Феррари» Шарль Леклер сильно разбил машину в 22-м повороте. Монегаск потерял контроль над машиной на высокой скорости. Сначала болид ударился об отбойник задней частью, затем — передней. В итоге тренировка была завершена досрочно.



Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.29,018

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,061

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,081

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,195

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,423

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,537

7. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,571

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,679

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,750

10. Шарль Леклер («Феррари») +0,754

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,950

12. Ландо Норрис («Макларен») +0,986

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,092

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,258

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,424

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,484

17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,488

18. Мик Шумахер («Хаас») +1,634

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,021

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,611.