Хорнер: в Джидде не всё зависит от мощности двигателя, что обнадёживает

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии.



«Трасса более узкая, чем показывали наши расчёты, в поворотах очень тесно. Здесь не всё зависит от мощности двигателя, что достаточно обнадёживает. Несмотря на очень скоростной характер трассы, пилотов разделяет всего пара десятых секунды, что вполне реально отыграть.



Всё будет зависеть от того, кто сможет лучше поработать с шинами, кто проедет более чистый круг, кто по максимуму использует возможности машины и будет ближе к стенам. Квалификация будет ключевой, как и на всех уличных трассах, но в гонке может случиться что угодно», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.