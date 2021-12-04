В «Хаасе» отреагировали на предложение Мазепина-старшего о мотивации сотрудников

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что его команда изучает предложение Дмитрия Мазепина, отца пилота команды Никиты, о введении бонусной схемы для поощрения лояльности сотрудников.
«Я бы не сказал, что от нас кто-то убегает. В нашем штате около 60 человек, которые работают с нами с самого начала. В конце сезона всегда кто-то уходит, потому что хочет двигаться дальше. Кто-то не желает ездить на каждую гонку, что не является чем-то неожиданным. Что касается предложения Дмитрия, то мы его изучаем и смотрим, как можно будет реализовать его в условиях ограниченного бюджета», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
Ранее Штайнер признался, что степень ущерба, причинённого болиду Никиты Мазепина в результате его удара о поребрик во время Гран-при Катара, очень сильно удивила его.
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