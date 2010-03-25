Гран-при Австралии останется в "Альберт-парке"

Правительство австралийского штата Виктория отказалось от планов перенести Гран-при Австралии после 2015 года из «Альберт-парка» на стационарный автодром в 40 минутах езды от Мельбурна, информирует Motorsport. Ранее сообщалось о намерении построить новую трассу стоимостью $ 200 млн. Её эксплуатирование должно было обходиться дешевле, чем проведение гонок в «Альберт-парке», плюс на стационарном автодроме можно было бы проводить ночные гонки. Однако теперь на планах переноса поставлен крест.

«Нам нравится гонка здесь, она проводится прямо в сердце города. Тут есть и озеро, и бухта, а на фотографиях есть планы Мельбурна», — отметил министр по массовым мероприятиямТим Холдинг.