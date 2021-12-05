Шварцман прокомментировал второй результат в основной гонке Формулы-2 в Джидде

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал второй результат в основной гонке этапа в Джидде, которая продлилась лишь пять кругов из-за двух серьёзных аварий.
«Прежде всего я рад, что все пилоты, пострадавшие в аварии на старте, находятся в сознании, Возможно, у кого-то есть повреждения, но самое главное, что все живы.
К сожалению, у нас не было полноценной гонки, не было шанса побороться за победу. Я хорошо стартовал, но допустил мелкую ошибку, направив машину не совсем прямо. Если бы не это, возможно, я смог бы побороться за Оскаром. В любом случае я подумал, что всё сражение ещё впереди, ничего страшного не произошло. На рестарте шины были холодными, у нас не было нормальной возможности их прогреть. Из-за этого было нелегко хорошо выйти из последнего поворота, ну и я не хотел совершать глупостей.
С самого начала гонки я держался в секунде позади Оскара и надеялся поиграть со стратегией, остановившись на круг раньше. Потом снова выехал сейфти-кар, и я не был уверен, хорошо или плохо, что я не заехал на пит-стоп. Это было решение команды. Я планировал заехать, но инженер сказал мне оставаться на трассе. Ну а затем показали красный флаг.
В итоге у меня второе место, я набрал хорошие очки. Ну и мои поздравления „Преме“ с победой в командном зачёте. Я горд за команду. К слову, с момента моего перехода в „Прему“ в 2018 году мы каждый раз выигрывали командный зачёт!» — заявил Шварцман на пресс-конференции.
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