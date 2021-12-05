ФИА выступила с заявлением по поводу аварии на этапе Формулы-2 в Джидде

ФИА выступила с заявлением по поводу аварии на этапе Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия). Напомним, на старте заезда произошло столкновение между бразильцем Энцо Фиттипальди («Charouz Racing System») и Тео Пуршером («ART Grand Prix»), после которого гонка был приостановлена.

«Гонщикам немедленно была оказана помощь бригадами медицинских работников. Пилоты были в сознании и извлечены из своих болидов медицинским персоналом. Оба перевезены на машине скорой помощи и вертолёте в госпиталь вооружённых сил имени короля Фахада», — говорится в заявлении.

Победу в основном заезде одержал австралиец Оскар Пиастри. Россиянин Роберт Шварцман сохранил вторую позицию. Результаты гонки были утверждены по итогам пяти кругов, поскольку на седьмом круге дистанции гонку остановили красными флагами после аварии с участием Гильерме Самайи и Олли Колдуэлла.