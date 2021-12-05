В «Ред Булл» считают, что в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена виноват британец
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу столкновения между пилотом их команды Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии.
«Мы не принимаем этот результат. В моменте со столкновением Ферстаппен тормозил так же резко, как и на предыдущих кругах. Льюис Хэмилтон просто ошибся. Задняя шина Макса после этого была повреждена, и он больше не мог атаковать.
Мы должны победить в Абу-Даби. Мы показали, что конкурентоспособны при любых обстоятельствах», — приводит слова Марко Sky Sports.
Напомним, победу в заезде праздновал именно Хэмилтон, Ферстаппен стал вторым. Тройку сильнейших замкнул ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин сошёл с дистанции.
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