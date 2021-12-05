Хэмилтон: не понял, почему Ферстаппен вдруг втопил по тормозам

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в Гран-при Саудовской Аравии.

«Давно так не гонялись. Я старался оставить машину на трассе, бороться чисто, и это было сложно. Нам с командой удалось перевернуть ситуацию во второй части сезона, и я очень горжусь ребятами, в том числе в этом уик-энде.



Контакт с Ферстаппеном? Не понял, почему он вдруг втопил по тормозам, и я врезался в него. Он двинулся вперёд потом, и только после этого я получил сообщение о том, что он должен меня пропустить.



Развязка в Абу-Даби? У них полно темпа, больше темпа. Но надеюсь, что мы будем быстры тоже. Мы здесь очень хорошо поработали, Боттас очень важные очки для команды набрал. Всем спасибо, кто работал на заводе.



Здесь потрясающие соревнования. Нас очень здорово приняли, зрители были классные. Пилотировать очень классно, сложно физически, но очень интересно. Теперь едем на следующий уик-энд», — сказал Хэмилтон после гонки.