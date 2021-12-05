«Я атаковал слишком сильно». Шумахер назвал причину своей аварии на ГП в Джидде

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал свою аварию на Гран-при Саудовской Аравии, после которой ему пришлось сойти с дистанции.
«Я атаковал слишком сильно, пытаясь вернуться в зону DRS позади Расселла, и я потерял машину на входе в 23-й поворот. Мы держали хороший темп и комфортно держались за «Уильямс», но, возможно, немного переборщили в этом случае. Одно очко по-прежнему является целью, так что, надеюсь, нам удастся её достичь», — приводит слова Шумахера официальный сайт «Хааса».
Напомним, победу в заезде праздновал именно пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым. Тройку сильнейших замкнул ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин сошёл с дистанции из-за аварии.
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