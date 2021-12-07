Никита Мазепин высказался о финальном Гран-при сезона Ф-1 и рассказал о дальнейших планах

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от финального Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона, а также рассказал о дальнейших планах. Заключительный этап пройдёт с 10 по 12 декабря в ОАЭ.
«Буду очень рад приехать в Абу–Даби, где нам предстоит принять участие в гонке на новой трассе. Интересно посмотреть, что изменила её перепланировка. Сейчас я не чувствую никакой моральной усталости и готов продолжать соревнования, что здорово. А вот команде, наверняка, нужен отдых.
Я участвовал в гонках на этой трассе, только выступая в Формуле-2 и Формуле-3, и всё тогда проходило здорово. Обгонять было нелегко, но возможно.
Мои ближайшие планы после гоночного уик-энда — провести тесты с командой в автомобиле-муле, а затем я намерен сделать трехдневные тесты в пустыне на багги. После этого мне нужно будет вернуться в университет, чтобы сдать экзамены до нового года», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
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