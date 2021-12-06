Гюнтер Штайнер: шасси Мазепина пришёл конец

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил ущерб команды от аварий Никиты Мазепина и Мика Шумахера в гонке Гран-при Саудовской Аравии.
«Хорошо, что всё произошло сейчас, а не пять гонок назад. Остался всего один этап и у нас есть детали, чтобы восстановить машины. Но их не хватит, если будут инциденты в Абу-Даби. Что-то у нас ещё осталось, мы не на мели, но запас не особо большой, потому что мы не ожидали, что сразу два болида будут уничтожены.
Машина Мика получила повреждения с трёх сторон, потеряны коробка передач, днище, боковой понтон. Его шасси в порядке, но шасси Никиты пришёл конец. Оно повредилось из-за движения колес назад – они ударили по шасси как по барабану. Кроме того, полностью уничтожена передняя подвеска. Задняя часть машины в порядке, но передняя полностью сломана.
С запчастями у нас нормальная ситуация. Но приходится использовать все, что есть. Если случится авария в первой практике в Абу-Даби, возникнет напряженная ситуация. Беда не приходит одна. Хорошо, что у нас остался один Гран-при», — приводит слова Штайнера Motorsport.
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