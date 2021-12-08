«Феррари» и «Альфа Ромео» изменят официальные названия в следующем сезоне Формулы-1

Команды «Феррари» и «Альфа Ромео» в следующем сезоне Формулы-1 сменят свои официальные названия. Об этом стало известно после публикации Международной автомобильной федерацией официального заявочного листа на сезон-2022.
Напомним, в 2021 году команды назывались как Scuderia Ferrari Mission Winnow и Alfa Romeo Racing ORLEN. В следующем сезоне у команд будут названия Scuderia Ferrari и Alfa Romeo F1 Team ORLEN соответственно.
Mission Winnow — это программа основного спонсора «Феррари» компании Philip Morris International, которая впервые появилась на автомобилях «Феррари» в конце 2018 года. С тех пор бренд производителя сигарет неоднократно убирался с автомобилей, обычно в странах, где действуют строгие правила в отношении рекламы табачных изделий, и возвращался на других автодромах. В этом году был представлен ярко-зелёный логотип Mission Winnow, который красуется на крышке двигателя Ferrari.
В прошлом месяце директор команды Маттиа Бинотто заявил, что сотрудничество с компанией, возможно, будет продлено, однако PML уже не будет титульным спонсором.
Напомним, «Альфа Ромео» будут представлять пилоты Гуаньюй Чжоу (Китай) и Валттери Боттас (Финляндия). Ранее сообщалось, что Гуаньюй Чжоу выбрал 24-й гоночный номер для выступления. В составе пилотов «Феррари», как и в этом сезоне, выступят Шарль Леклер (Монако) и Карлос Сайнс-младший (Испания).
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