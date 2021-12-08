Гуаньюй Чжоу определился с гоночным номером на следующий сезон Формулы-1
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Китаец Гуаньюй Чжоу выбрал 24-й гоночный номер для выступления в следующем сезоне Формулы-1. Это стало известно после публикации Международной автомобильной федерацией официального заявочного листа на сезон-2022.
Чжоу будет участвовать в соревнованиях в составе «Альфа Ромео». Напарником китайского пилота будет нынешний гонщик команды «Мерседес», финн Валттери Боттас.
Напомним, в общем зачёте Формулы-2 Гуаньюй занимает третье место. В его активе 149 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Према» Оскар Пиастри, на счету которого 213,5 балла. Россиянин Роберт Шварцман со 162 очками на втором месте.
Ранее о финансовой отдаче от приглашения Чжоу поделился руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.
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