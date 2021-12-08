Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гуаньюй Чжоу определился с гоночным номером на следующий сезон Формулы-1

Гуаньюй Чжоу определился с гоночным номером на следующий сезон Формулы-1
Комментарии

Китаец Гуаньюй Чжоу выбрал 24-й гоночный номер для выступления в следующем сезоне Формулы-1. Это стало известно после публикации Международной автомобильной федерацией официального заявочного листа на сезон-2022.

Чжоу будет участвовать в соревнованиях в составе «Альфа Ромео». Напарником китайского пилота будет нынешний гонщик команды «Мерседес», финн Валттери Боттас.

Напомним, в общем зачёте Формулы-2 Гуаньюй занимает третье место. В его активе 149 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Према» Оскар Пиастри, на счету которого 213,5 балла. Россиянин Роберт Шварцман со 162 очками на втором месте.

Ранее о финансовой отдаче от приглашения Чжоу поделился руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.

Новость по теме
Вассёр — о подписании Чжоу: нам уже позвонило больше спонсоров, чем за последние 25 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021