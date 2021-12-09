Риккардо — о противостоянии Хэмилтона и Ферстаппена: это сценарий мечты
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о конкуренции гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Соперники набрали одинаковое количество очков перед заключительным этапом Формулы-1.
«Именно на такие битвы рассчитываешь в нашем виде спорта. Хочется, чтобы были именно такие истории. С одной стороны есть ветеран Формулы-1 с большим количеством титулов, с другой стороны — самый юный победитель Гран-при в истории.
Это классная битва, великолепная история. Я даже немного завидую, что не участвую в этом. Но, будучи фанатом Формулы-1, могу сказать, что это сценарий мечты. Сейчас мы достигли максимальной отметки давления, учитывая, что у них одинаково очков», — цитирует Риккардо The West Australian.
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