«Хаас» объявил, что Фиттипальди будет резервным и тест-пилотом команды в 2022 году

Пьетро Фиттипальди в следующем сезоне продолжит выполнять функции резервного и тест-пилота «Хааса», об этом сообщает пресс-служба команды. Бразильский гонщик продолжит сотрудничество с «Хаасом» уже в четвёртом сезоне подряд.
В декабре 2020 года он дважды пилотировал болид на этапах Формулы-1. Бразилец выступил на Гран-при Сахиры и на Гран-при Абу-Даби. Тогда он заменил Ромена Грожана, получившего ожоги.
При этом 25-летний Фиттипальди присутствовал на большинстве этапов Формулы-1 в качестве резервного пилота в 2020 и 2021 году.
«Для нас это решение было очевидным. Мы решили сохранить Пьетро в команде. Он знает «внутреннюю кухню» «Хааса», работает с нами уже довольно давно. В прошлом сезоне он уже доказал, что готов выйти на трассу, если это потребуется. Мы очень рады объявить, что наше сотрудничество продолжится в 2022 году», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
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