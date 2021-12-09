Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» объявил, что Фиттипальди будет резервным и тест-пилотом команды в 2022 году

«Хаас» объявил, что Фиттипальди будет резервным и тест-пилотом команды в 2022 году
Комментарии

Пьетро Фиттипальди в следующем сезоне продолжит выполнять функции резервного и тест-пилота «Хааса», об этом сообщает пресс-служба команды. Бразильский гонщик продолжит сотрудничество с «Хаасом» уже в четвёртом сезоне подряд.

В декабре 2020 года он дважды пилотировал болид на этапах Формулы-1. Бразилец выступил на Гран-при Сахиры и на Гран-при Абу-Даби. Тогда он заменил Ромена Грожана, получившего ожоги.

При этом 25-летний Фиттипальди присутствовал на большинстве этапов Формулы-1 в качестве резервного пилота в 2020 и 2021 году.

«Для нас это решение было очевидным. Мы решили сохранить Пьетро в команде. Он знает «внутреннюю кухню» «Хааса», работает с нами уже довольно давно. В прошлом сезоне он уже доказал, что готов выйти на трассу, если это потребуется. Мы очень рады объявить, что наше сотрудничество продолжится в 2022 году», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Новость по теме
Шварцман отработает тесты новичков Формулы-1 не только с «Хаасом», но и с «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021