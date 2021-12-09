Маси ответил на вопрос о возможной преднамеренной аварии Ферстаппена и Хэмилтона

Гоночный директор ФИА Майкл Маси высказался о конкуренции между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Перед заключительным этапом сезона они набрали одинаковое количество очков, но Ферстаппен находится выше, так как одержал больше побед.
Учитывая эту ситуацию, в теории Ферстаппен может просто врезаться в Хэмилтона и выиграть чемпионат. О такой вероятности неоднократно рассуждали эксперты. Маси признал, что повлиять на это сложно.
«Я не могу контролировать действия двух индивидов. Но у нас в правилах прописаны штрафы, будь то временные штрафы или места на стартовой решётке. К тому же Спортивный Кодекс позволяет стюардам дисквалифицировать участников и снимать с них баллы.
Поэтому да, с Макса могут снять очки, как и с любого другого гонщика. Но мы надеемся, что до этого не дойдёт. Перед гонкой я напомню всем командам и пилотам, что у нас есть такой инструмент», — цитирует Маси Daily Mail.
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