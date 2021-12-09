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Ферстаппен: правила не применяются ко всем в равной степени, я не понимаю этого

Ферстаппен: правила не применяются ко всем в равной степени, я не понимаю этого
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство решением стюардов во время Гран-при Саудовской Аравии. После аварии с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном Ферстаппена оштрафовали на 10 секунд, хоть это в итоге и не отразилось на результатах гонки.

«Очевидно, что правила не применяются ко всем в равной степени. Посмотрите на то, как я оборонял позицию и как это делали ещё двое ребят во время гонки. Они не получили даже предупреждения.

Я не понимаю такое. Я думал, что действовал жёстко, но мне не кажется, что мои действия заслуживали наказания. Двое других ребят действовали так же, но их не наказали. Наказывают лишь меня. Я этого не понимаю.

Хэмилтон выталкивал меня с трассы. Он даже посмотрел на меня, когда мне пришлось выехать за пределы трассы. И его за это лишь предупредили», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

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