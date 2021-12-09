Норрис — о том, как победить Леклера: попробовать брейк-тест? Это всего 10 секунд штрафа!

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис пошутил насчёт того, что может помочь ему победить в борьбе с Шарлем Леклером за пятое место в личном зачёте, сообщает GPFans. В настоящий момент монегаск опережает британца на четыре очка. Норрис пошутил, что попробует резко затормозить впереди Леклера — так, как это сделал Макс Ферстаппен, пытавшийся пропустить Льюиса Хэмилтона в удобном для себя месте.



«Как победить Шарля? Ну, может, попробовать брейк-тест? Это всего десять секунд штрафа!



Вообще не знаю. В прошлом году «Макларен» был здесь весьма хорош. Это был один из наших лучших уик-эндов, мы оказались всего в двух десятых от поул-позишен. Но это не значит, что в этом году всё окажется ещё лучше. Трасса несколько изменилась, как и машины. Но в целом трасса обычно была для нас довольно хорошей. Надеюсь, в этом году окажется так же», — заявил Норрис на пресс-конференции, в которой он принимал участие вместе с Леклером.

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