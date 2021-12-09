Ферстаппен — об отношении к Хэмилтону и «Мерседесу»: оно изменилось, и не в лучшую сторону

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, изменилось ли его отношение к Льюису Хэмилтону и «Мерседесу» в ходе жёсткой борьбы в сезоне-2021.
«Да. Очень сильно изменилось. И не в лучшую сторону», — приводит слова Ферстаппена The Race.
Также голландца попросили прокомментировать высказывание экс-промоутера Формулы-1 Берни Экклстоуна о том, что над ним издеваются и играют нечестно, оказывая психологическое давление.
«Что ж, очевидно, он считает, что что-то неправильно. Я не чувствую травли, но, конечно, происходящее некорректно. В конце концов, критика была всегда. Но несправедливо, что ко мне относятся не так, как к остальным пилотам. Почему? Не знаю. Вам лучше спросить у людей, которые принимают решения», — заявил Ферстаппен.
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