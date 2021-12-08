Экклстоун — о борьбе Ферстаппена и Хэмилтона: над Максом издеваются и играют нечестно

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о противостоянии гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Макс — ребёнок по сравнению с Льюисом, и хуже всего то, что на Хэмилтона работает масштабная рекламная кампания. На Макса всё время давили. Ему приходится вести борьбу не только во время гонок, ведь над ним просто издеваются и играют нечестно. Это психологическое давление.



Макс гоняется уже несколько лет, но Льюис долгое время был на улицах, что укрепило его характер. Это позволило ему понимать, что он точно выиграет гонку, когда «Мерседес» станет доминирующей силой. В конечном итоге это сделало его гораздо более сильным персонажем, чем Макс.



Стоит признать, что для Макса этот сезон первый, когда в его распоряжении появилась машина, на которой можно регулярно побеждать, раньше было совсем не так», — приводит слова Экклстоуна France 24 со ссылкой на AFP.