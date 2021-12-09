Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роберт Шварцман: хочу закончить своё выступление в Формуле-2 на хорошей ноте

Роберт Шварцман: хочу закончить своё выступление в Формуле-2 на хорошей ноте
Комментарии

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман высказался по поводу предстоящего этапа Формулы-2 в Абу-Даби.

«Я чувствовал, что мог бы выступить лучше в Саудовской Аравии, начиная с квалификации, но я считаю второе место хорошим результатом.

В Абу-Даби у нас будет такой же подход, как и в Саудовской Аравии. Мы постараемся собрать всё воедино, провести очень хорошую квалификацию, а затем провести очень хорошую гонку.

Буду стараться изо всех сил, но главное — просто наслаждаться последней гонкой в Формуле-2 — хочу закончить своё выступление здесь на очень хорошей ноте», — приводит слова Шварцмана официальный сайт Формулы-2.

Шварцман уступает лидирующему в чемпионате Оскару Пиастри 51,5 очко и, скорее всего, завершит сезон в статусе вице-чемпиона.

Ранее стало известно, что Шварцман будет принимать участие на тестах молодых пилотов Формулы-1. Гонщик выступит в составе «Хааса» и «Феррари».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021