Роберт Шварцман: хочу закончить своё выступление в Формуле-2 на хорошей ноте

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман высказался по поводу предстоящего этапа Формулы-2 в Абу-Даби.

«Я чувствовал, что мог бы выступить лучше в Саудовской Аравии, начиная с квалификации, но я считаю второе место хорошим результатом.



В Абу-Даби у нас будет такой же подход, как и в Саудовской Аравии. Мы постараемся собрать всё воедино, провести очень хорошую квалификацию, а затем провести очень хорошую гонку.



Буду стараться изо всех сил, но главное — просто наслаждаться последней гонкой в Формуле-2 — хочу закончить своё выступление здесь на очень хорошей ноте», — приводит слова Шварцмана официальный сайт Формулы-2.

Шварцман уступает лидирующему в чемпионате Оскару Пиастри 51,5 очко и, скорее всего, завершит сезон в статусе вице-чемпиона.

Ранее стало известно, что Шварцман будет принимать участие на тестах молодых пилотов Формулы-1. Гонщик выступит в составе «Хааса» и «Феррари».