Шварцман и другие пилоты Формулы-2 обратились к Энцо Фиттипальди

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман, а также другие пилоты Формулы-2 поддержали Энцо Фиттипальди после аварии в Саудовской Аравии.

«Энцо, я очень рад, что с тобой всё в порядке. Скорейшего выздоровления. Знаю, что скоро ты к нам вернёшься», — сказал Шварцман.

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Напомним, столкновение между Фиттипальди и Тео Пуршером (ART Grand Prix) произошло на самом старте заезда. После этого гонка был приостановлена. Пуршер заглох на старте, а Фиттипальди не сумел вовремя среагировать и врезался во француза. После столкновения Тео отправили в госпиталь — гонщик при этом был в сознании и показал большой палец трибунам. Бразильца также увезли в больницу. Победу в основном заезде праздновал представитель Австралии Оскар Пиастри.

Позже Фиттипальди рассказал, что он в порядке и уже идёт на поправку.