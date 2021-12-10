Джовинацци посвятил Райкконену дизайн шлема, в котором он в последний раз выступит в Ф-1
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Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, покидающий Формулу-1 по окончании нынешнего сезона, примет участие в финальном Гран-при в специальном шлеме в честь товарища по команде — финна Кими Райкконена.
Шлем Антонио выполнен на основе дизайна, который Кими использовал во время его победы в чемпионате мира Формулы-1 сезона-2007. Кроме того, на нём будет присутствовать следующий текст: «Спасибо, Кими».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».
Джовинацци и Райкконен были товарищами по команде в течение трёх лет.
В настоящее время проходит первая свободная практика Гран-при Абу-Даби. «Чемпионат» ведёт её текстовую онлайн-трансляцию:
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
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