Джовинацци посвятил Райкконену дизайн шлема, в котором он в последний раз выступит в Ф-1

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, покидающий Формулу-1 по окончании нынешнего сезона, примет участие в финальном Гран-при в специальном шлеме в честь товарища по команде — финна Кими Райкконена.



Шлем Антонио выполнен на основе дизайна, который Кими использовал во время его победы в чемпионате мира Формулы-1 сезона-2007. Кроме того, на нём будет присутствовать следующий текст: «Спасибо, Кими».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице «Альфа Ромео» в «Инстаграме».

Джовинацци и Райкконен были товарищами по команде в течение трёх лет.



В настоящее время проходит первая свободная практика Гран-при Абу-Даби. «Чемпионат» ведёт её текстовую онлайн-трансляцию:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1.