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Шварцман: мог бы побороться за поул, но допустил несколько мелких ошибок

Шварцман: мог бы побороться за поул, но допустил несколько мелких ошибок
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Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман подвёл итоги квалификации этапа в Абу-Даби, где он занял четвёртое место, а его напарник Оскар Пиастри стал быстрейшим.

«Мы закончили финальную квалификацию года на четвёртом месте, добившись хорошего прогресса после тренировки. Если честно, мне немного досадно, потому что я был очень близок к месту на первом ряду. В целом темп был хорошим, ощущения от машины — отличными. Думаю, я бы мог побороться за поул-позишен, но просто допустил несколько мелких ошибок на своём круге, которые стоили мне некоторого времени.

Однако четвёртое место — позиция, с которой мы можем бороться. Главная цель на гонки — набирать очки, и мы полностью сконцентрируемся на гоночном темпе, чтобы, надеюсь, добиться хороших результатов и насладиться тремя последними гонками вместе», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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