Кими Райкконен прокомментировал аварию в тренировке Гран-при Абу-Даби

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал аварию во второй тренировке Гран-при Абу-Даби.



«До последнего круга всё шло нормально. Мы, как обычно, пробовали различные решения, выясняли, что сработает, а что нет. К моменту аварии мы практически закончили работу. Я потерял контроль над задней частью машины и врезался в барьер на отрезке, где вообще нет зон безопасности. Такое случается.



Было любопытно проехать по обновлённой конфигурации трассы. Хорошо, что здесь кое-что изменили, и я понимаю, почему это сделали, но я не уверен, что обгонять станет проще. Всё так, как есть, нам нужно просто к этому привыкнуть», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».



Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка:



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.23,691

2. Эстебан Окон («Альпин») +0,343 (29)

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,392

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,641

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,709

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,804

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,841

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,866

9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,153

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,249

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,268

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,417

13. Ландо Норрис («Макларен») +1,462

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,504

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,694

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,749

17. Джордж Расселл («Уильямс») +1,858

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,996

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,093

20. Никита Мазепин («Хаас») +2,645.