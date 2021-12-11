Пилоты Ф-2 приняли участие в опросе «Кто станет чемпионом Формулы-1 в этом году?»
Поделиться
Пилоты Формулы-2 приняли участие в опросе «Кто станет чемпионом Формулы-1 в этом году?». Всего проголосовало восемь спортсменов.
Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при, который состоится в Абу-Даби, Макс Ферстаппен («Ред Булл») имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Льюис Хэмилтон («Мерседес»), однако опережает британца за счёт большего количества побед. Решающий заезд состоится завтра, 12 декабря.
Публикация доступна в «твиттере» Формулы-2.
Сегодня, 11 декабря, на стационарном автодроме «Яс Марина» состоится третья свободная практика 22-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Абу-Даби. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
10:53
-
10:34
-
09:35
-
09:00
-
08:00
-
01:12
-
00:48
- 10 декабря 2021
-
23:57
-
22:51
-
21:50
-
20:53
-
20:20
-
19:46
-
19:27
-
19:05
-
18:55
-
18:05
-
17:49
-
17:46
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:38
-
15:54
-
15:28
-
15:26
-
14:42
-
14:35
-
14:25
-
13:31
-
12:44
-
11:36
-
11:07
-
10:07
-
10:00
Партнерский контент