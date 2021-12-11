Пилоты Ф-2 приняли участие в опросе «Кто станет чемпионом Формулы-1 в этом году?»

Пилоты Формулы-2 приняли участие в опросе «Кто станет чемпионом Формулы-1 в этом году?». Всего проголосовало восемь спортсменов.

Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при, который состоится в Абу-Даби, Макс Ферстаппен («Ред Булл») имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Льюис Хэмилтон («Мерседес»), однако опережает британца за счёт большего количества побед. Решающий заезд состоится завтра, 12 декабря.

Публикация доступна в «твиттере» Формулы-2.

Сегодня, 11 декабря, на стационарном автодроме «Яс Марина» состоится третья свободная практика 22-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Абу-Даби. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.