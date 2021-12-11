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Вольф назвал две причины, по которым Ферстаппен завоевал поул-позишен

Вольф назвал две причины, по которым Ферстаппен завоевал поул-позишен
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал второй результат Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1 позади Макса Ферстаппена.

«1:0 в пользу «Ред Булл». На последней попытке им удалось заставить шины работать в идеальном окне. Слипстрим тоже сработал идеально, и вот почему они на поуле.

Я бы предпочёл стартовать на «медиуме». У нас будет небольшой недостаток на старте и, полагаю, на первых шести-семи кругах. Но мы можем поехать дольше. Мы можем пойти на агрессивный андеркат и попробовать контролировать позицию на трассе. За ночь мы проработаем много программ и алгоритмов.

Льюис? Ему не нужно ничего говорить. Думаю, он будет рассержен, и это хорошо. Он будет мотивирован на то, чтобы охотиться за Максом. Будет длинная гонка, а у нас в машине — Льюис Хэмилтон», — приводит слова Вольфа BBC.

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