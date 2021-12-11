Хорнер прокомментировал поул Ферстаппена и необходимость стартовать на «софте»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Мы обсуждали с утра тактику со слиптримом. Мы понизили уровень прижимной силы: это был единственный способ соответствовать «Мерседесу» на прямых. Второй сегмент пошёл нам на пользу: блокировка на «медиуме» вынудила перейти на «софт». У Макса получился один из лучших кругов в сезоне, его последний сектор был просто невероятным. Макс выложился по максимуму, он пилотировал сердцем. Серхио как настоящий напарник пожертвовал своим кругом.



Мы не расстроены тем, что стартуем на «софте». Да, «медиум» держится чуть дольше, но тут важна позиция на трассе. Нам просто нужно провести нашу лучшую гонку. Надеюсь, мы достаточно хороши, чтобы победить Льюиса. Важно конвертировать поул. Мы концентрируемся на гонке и на себе», — приводит слова Хорнера BBC.