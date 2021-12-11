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Чжоу выиграл вторую гонку Ф-2 в Абу-Даби, Шварцман — второй, Пиастри попал в аварию

Чжоу выиграл вторую гонку Ф-2 в Абу-Даби, Шварцман — второй, Пиастри попал в аварию
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Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу одержал победу во второй спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Абу-Даби. Китаец вышел на первое место после схода из-за технических проблем Маркуса Армстронга. Россиянин Роберт Шварцман после старта с седьмой позиции сумел финишировать на втором месте благодаря хорошему старту и обгонам Дэна Тиктума и Ральфа Бошунга. Однако темпа для борьбы с Чжоу у Шварцмана не было.

Напарник Шварцмана, чемпион серии Оскар Пиастри ошибся на старте, выдавив Лиама Лоусона, а затем столкнулся с Роем Ниссани и Юри Випсом и сошёл.

Формула-2. Абу-Даби. Вторая гонка

1. Гуаньюй Чжоу — 23 круга
2. Роберт Шварцман +3.4
3. Ральф Бошунг +9.7
4. Дэниел Тиктум +14.2
5. Фелипе Другович +14.5
6. Лиам Лоусон +17.0
7. Джехан Дарувала +19.8
8. Джек Дуэн +21.0
9. Тео Пуршер +21.9
10. Бент Вискал +22.7
...17. Маркус Армстронг — сошёл
...21. Оскар Пиастри — сошёл.

Формула-2 2021. Этап 8, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка 2
11 декабря 2021, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Гуаньюй Чжоу
UNI-Virtuosi Racing
2
Роберт Шварцман
Prema Racing
+3.4
3
Ральф Бошунг
Campos Racing
+9.7
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