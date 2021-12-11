Чжоу выиграл вторую гонку Ф-2 в Абу-Даби, Шварцман — второй, Пиастри попал в аварию

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу одержал победу во второй спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Абу-Даби. Китаец вышел на первое место после схода из-за технических проблем Маркуса Армстронга. Россиянин Роберт Шварцман после старта с седьмой позиции сумел финишировать на втором месте благодаря хорошему старту и обгонам Дэна Тиктума и Ральфа Бошунга. Однако темпа для борьбы с Чжоу у Шварцмана не было.



Напарник Шварцмана, чемпион серии Оскар Пиастри ошибся на старте, выдавив Лиама Лоусона, а затем столкнулся с Роем Ниссани и Юри Випсом и сошёл.



Формула-2. Абу-Даби. Вторая гонка



1. Гуаньюй Чжоу — 23 круга

2. Роберт Шварцман +3.4

3. Ральф Бошунг +9.7

4. Дэниел Тиктум +14.2

5. Фелипе Другович +14.5

6. Лиам Лоусон +17.0

7. Джехан Дарувала +19.8

8. Джек Дуэн +21.0

9. Тео Пуршер +21.9

10. Бент Вискал +22.7

...17. Маркус Армстронг — сошёл

...21. Оскар Пиастри — сошёл.