Чжоу выиграл вторую гонку Ф-2 в Абу-Даби, Шварцман — второй, Пиастри попал в аварию

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу одержал победу во второй спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Абу-Даби. Китаец вышел на первое место после схода из-за технических проблем Маркуса Армстронга. Россиянин Роберт Шварцман после старта с седьмой позиции сумел финишировать на втором месте благодаря хорошему старту и обгонам Дэна Тиктума и Ральфа Бошунга. Однако темпа для борьбы с Чжоу у Шварцмана не было.
Напарник Шварцмана, чемпион серии Оскар Пиастри ошибся на старте, выдавив Лиама Лоусона, а затем столкнулся с Роем Ниссани и Юри Випсом и сошёл.
Формула-2. Абу-Даби. Вторая гонка
1. Гуаньюй Чжоу — 23 круга
2. Роберт Шварцман +3.4
3. Ральф Бошунг +9.7
4. Дэниел Тиктум +14.2
5. Фелипе Другович +14.5
6. Лиам Лоусон +17.0
7. Джехан Дарувала +19.8
8. Джек Дуэн +21.0
9. Тео Пуршер +21.9
10. Бент Вискал +22.7
...17. Маркус Армстронг — сошёл
...21. Оскар Пиастри — сошёл.
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