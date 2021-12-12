Пиастри выиграл финальную гонку сезона Формулы-2, Шварцман — пятый

Чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри после старта с поул-позишен одержал победу в третьей гонке этапа в Абу-Даби — финальной в сезоне-2021. Вторым финишировал Гуаньюй Чжоу, третьим — Фелипе Другович. Россиянин Роберт Шварцман долгое время шёл на третьем месте, но потерял темп под финиш из-за износа шин и финишировал пятым, пропустив вперёд Друговича и Тео Пуршера.



Формула-2. Абу-Даби. Основная гонка



1. Оскар Пиастри — 33 круга

2. Гуаньюй Чжоу +3.2

3. Фелипе Другович +8.2

4. Тео Пуршер +9.9

5. Роберт Шварцман +13.3

6. Дэн Тиктум +19.1

7. Маркус Армстронг +19.7

8. Юри Випс +22.5

9. Ральф Бошунг +26.4

10. Рихард Версхор +27.2

11. Джехан Дарувала +30.0...

15. Кристиан Лундгор +40.4...

20. Лиам Лоусон — сошёл...

22. Джен Дуэн — сошёл.