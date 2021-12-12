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Пиастри выиграл финальную гонку сезона Формулы-2, Шварцман — пятый

Пиастри выиграл финальную гонку сезона Формулы-2, Шварцман — пятый
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Чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри после старта с поул-позишен одержал победу в третьей гонке этапа в Абу-Даби — финальной в сезоне-2021. Вторым финишировал Гуаньюй Чжоу, третьим — Фелипе Другович. Россиянин Роберт Шварцман долгое время шёл на третьем месте, но потерял темп под финиш из-за износа шин и финишировал пятым, пропустив вперёд Друговича и Тео Пуршера.

Формула-2. Абу-Даби. Основная гонка

1. Оскар Пиастри — 33 круга
2. Гуаньюй Чжоу +3.2
3. Фелипе Другович +8.2
4. Тео Пуршер +9.9
5. Роберт Шварцман +13.3
6. Дэн Тиктум +19.1
7. Маркус Армстронг +19.7
8. Юри Випс +22.5
9. Ральф Бошунг +26.4
10. Рихард Версхор +27.2
11. Джехан Дарувала +30.0...
15. Кристиан Лундгор +40.4...
20. Лиам Лоусон — сошёл...
22. Джен Дуэн — сошёл.

Формула-2 2021. Этап 8, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка 3 ( 33 круга )
12 декабря 2021, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
Prema Racing
58:14.400
2
Гуаньюй Чжоу
UNI-Virtuosi Racing
+3.288
3
Фелипе Другович
UNI-Virtuosi Racing
+8.242
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