Хорнер: мы кричали в конце, чтобы гонщикам позволили бороться

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги гонки Гран-при Абу-Даби, победу в которой одержал пилот австрийской команды Макс Ферстаппен, что принесло ему чемпионский титул.



«Мы кричали в конце, чтобы гонщикам позволили бороться. Мы приняли отличное стратегическое решение, совершив пит-стоп и выбрав мягкие шины, после чего дело оставалось за Максом. Это неслыханно, оставлять круговых на месте. Они хотели продолжить гонку. И в итоге судьи приняли верное решение.



Я горжусь Максом и командой за то, через что мы прошли в этом году. Вы должны знать, что Макс не собирался сдаваться до последнего. Он так много преодолел в этом году, что видеть его чемпионом мира — потрясающее чувство. На протяжении последних 10 кругов я думал, что скажу Максу и парням в команде, чтобы подбодрить их, но затем нам повезло с машиной безопасности», — цитирует Кристиана Хорнера BBC.